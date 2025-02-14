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«Они меня спасли»: Лариса Вербицкая рассказала легенду о своем появлении в семье

Родители сказали телеведущей Вербицкой, что нашли ее в море
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ТВ3

Телеведущая Лариса Вербицкая на шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой» рассказала легенду о своем появлении в семье. Ее цитирует пресс-служба телеканала ТВ-3.

В выпуске, который выйдет в эфир 15 февраля, Вербицкая приготовит свой фирменный торт со сметанным кремом и вишнями. Много лет назад Лариса пекла этот бисквит для будущего мужа, когда он пришел знакомиться с ее родителями.

Вербицкая также рассказала, что родилась в Крыму, в курортной Феодосии, из-за чего в семье придумали необычную историю.

«Очень долго я верила в легенду, которую рассказывали родители, когда я была маленькой. Они говорили, что плыли на лодке по морю и вдруг увидели меня. Короче говоря, якобы, они меня спасли», — вспоминает ведущая.

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