Роберт Паттинсон почти бросил карьеру после пандемии COVID-19

Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон признался в интервью Vanity Fair, что «чуть было не свернул с актерского пути» после пандемии COVID-19 и двух крупных забастовок в Голливуде.

По словам Паттисона, его «выдернуло из колеи» то, что на протяжении двух лет ему говорили о крахе индустрии. Актер и сам замечал, что качество картин заметно ухудшилось — фильмы выходили «очень студийными».

В последнее время, отметил актер, ситуация начала меняться в лучшую сторону. Из своих любимых недавних релизов Паттинсон назвал такие фильмы, как «Бруталист», «Анора» и «Арман».

«Думаю, что «Оскар» в этом году будет интересным и, похоже, внезапно появилась новая партия режиссеров, от которых зрители в восторге», — подытожил артист.

8 июня 2024 года стало известно, что Роберт Паттинсон поженился на своей возлюбленной Сьюки Уотерхаус после рождения ребенка. Знаменитости сыграли свадебную церемонию только в январе на курорте на Карибских островах.

Ранее сообщалось, что Райан Гослинг может сыграть главную роль в новых «Звездных войнах».