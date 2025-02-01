Ким Кардашьян раскрыла, с кем ни за что не станет встречаться

Звезда реалити-шоу, американская предпринимательница Ким Кардашьян рассказала, с кем ни за что не станет встречаться. О качестве, которое она ищет в потенциальном новом мужчине, она рассказала в подкасте Эрин и Сары Фостер.

«Мой абсолютный красный флаг — это когда кто-то не относится к другим с уважением даже когда никто не смотрит. Неважно, кто эти люди, чем они занимаются», — сказала 44-летняя Кардашьян.

По словам знаменитости, потенциальный партнер должен принять ее образ жизни и ее четверых детей от рэпера Канье Уэста.

«Понимаю, что стать частью моей жизни нелегко. Человек должен быть очень уверенным в себе, я хочу, чтобы наши мораль и ценности действительно совпадали», — поделилась она.

Прежде чем связывать себя узами брака, уверена Кардашьян, с человеком нужно пробыть достаточно долго, чтобы пережить с ним большую ссору и увидеть, как он действует в ситуации, когда не получает желаемого.

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