Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ким Кардашьян раскрыла, с кем ни за что не станет встречаться

Звезда реалити-шоу Кардашьян заявила, что ее партнер должен уважать других
close
Kimkardashian/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звезда реалити-шоу, американская предпринимательница Ким Кардашьян рассказала, с кем ни за что не станет встречаться. О качестве, которое она ищет в потенциальном новом мужчине, она рассказала в подкасте Эрин и Сары Фостер.

«Мой абсолютный красный флаг — это когда кто-то не относится к другим с уважением даже когда никто не смотрит. Неважно, кто эти люди, чем они занимаются», — сказала 44-летняя Кардашьян.

По словам знаменитости, потенциальный партнер должен принять ее образ жизни и ее четверых детей от рэпера Канье Уэста.

«Понимаю, что стать частью моей жизни нелегко. Человек должен быть очень уверенным в себе, я хочу, чтобы наши мораль и ценности действительно совпадали», — поделилась она.

Прежде чем связывать себя узами брака, уверена Кардашьян, с человеком нужно пробыть достаточно долго, чтобы пережить с ним большую ссору и увидеть, как он действует в ситуации, когда не получает желаемого.

Накануне Ким Кардашьян разбила битой машину в Лос-Анджелесе.

Ранее исполнительница хита «Сигма бой» назвала секрет успеха песни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами