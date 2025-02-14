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Митя Фомин сравнил дуэт со свиданием

Певец Митя Фомин заявил, что никогда не предлагает сотрудничество звездам
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Звук

Певец Митя Фомин на шоу «Вечерний Звук» от HiFi-стриминга Звук рассказал, почему никогда не предлагает звездам сотрудничество. Его цитирует портал «Страсти».

По словам Фомина, на это ему не хватает времени, а инициатива, на его взгляд, не должна быть односторонней.

«Я человек, который привык жить по наитию, и хочу, чтобы какие-то вещи в моей жизни происходили естественным путем. Я не хочу навязываться и говорить, какой я хороший, давайте запишем фит», — сказал он.

Запись дуэта артист сравнил со свиданием.

«Лучше, чтобы они заканчивались взаимностью», — констатировал Фомин.

В январе 51-летний Митя Фомин рассказал о работе массажистом в США.

«Я пошел на авторизованные курсы массажа, меня обучал слепой массажист, у меня были прекрасные руки, которые до сих пор что-то помнят. И там я стал ездить по домам!» — делится он.

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