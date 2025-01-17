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«У меня были прекрасные руки»: Митя Фомин о работе массажистом в США

Певец Митя Фомин признался, что в США зарабатывал уборкой и массажем
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ТВ-3

Певец, актер и телеведущий Митя Фомин стал гостем нового выпуска передачи «Вкусно с Анфисой Чеховой». Об этом «Газете.Ru» рассказала пресс-служба телеканала ТВ-3.

С Чеховой Фомин приготовил любимое блюдо из детства — морковно-яблочный салат. Также он рассказал о том, как пытался покорить Америку и переехал в Чикаго.

«Встав на ноги, я понял, что мне надо искать работу, и я пошел мыть офис. Вот этими руками, которые играли фуги, этюды, Чайковского! Но мне надо было как-то зарабатывать на пропитание. Я работал за самую маленькую зарплату в Америке — 5 долларов в час», — вспоминает он.

По словам Фомина, мама посоветовала ему окончить курсы массажа до переезда в США.

«Я пошел на авторизованные курсы массажа, меня обучал слепой массажист, у меня были прекрасные руки, которые до сих пор что-то помнят. И там я стал ездить по домам!» — делится он.

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