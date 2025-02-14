Названа сумма гонорара Кати Лель

В крупном агентстве по организации мероприятий назвали сумму гонорара заслуженной артистки России Кати Лель. Источник цитирует kp.tu.

По словам инсайдера, после начала новой жизни трека «Мой мармеладный» интерес к Кате Лель не спадает, ее приглашают выступать на частные мероприятия. Гонорар за часовой концерт составляет от 1 до 2 млн рублей.

При этом, уточнил источник, до новой популярности артистка пела и за 500, и за 700, и за 900 тысяч рублей, в праздники ей предлагали до 3 млн рублей. При этом авторские отчисления и доходы от платформ получает автор песни, а не Лель.

Накануне продюсер Павел Рудченко заявил, что певица Вика Цыганова дает концерты только для близких людей и проверенных заказчиков.

Рудченко уточнил, что при этом на выступления артистки имеется спрос. Она зарабатывает от 1,2 до 1,5 млн рублей за концерт.

Ранее родственник Пушкина рассказал о желании посмотреть «Пророка» с Юрой Борисовым.