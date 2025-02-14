Звезда «Новых пацанок» рассказала, на что готова потратить 10 млн рублей

Шоувумен Андрющенко заявила, что мечтает купить дом на приз за «Выживалити»

Бывшая участница проекта «Новые пацанки» Елизавета Андрющенко рассказала в интервью «Вокруг ТВ», на что хотела бы потратить приз в размере 10 млн рублей за шоу «Выживалити».

«Купила бы себе домик где-то за городом. Или маленькую квартиру. Остаток вложила бы в образование», — призналась 26-летняя шоувумен.

Андрющенко также поделилась, что слежка на шоу была «жестче, чем в тюрьме». Она приехала на проект с чемоданом, который сразу же забрали создатели проекта.

«Я пользовалась одеждой, которую предоставил нам проект, а утеплялась тем, что осталось от выбывших участников: шапки, термобелье, толстовки и т. д.», — рассказала она.

Самым экстремальным испытанием, призналась Андрющенко, для нее было лезть с огромной вышки по канатной лестнице.

«Тогда я подумала, что все, конец. Руки заледенели, болят, а я даже сдаться не могу, потому что понимаю, что нужно будет спуститься до ближайшей точки опоры», — вспомнила экс-участница «Пацанок».

Второй сезон реалити-шоу «Выживалити» выйдет 14 февраля на телеканале «Пятница!». Съемки проекта прошли летом в Карачаево-Черкесии.

Ранее сообщалось, что у солистки «Блестящих» почернела рука на съемках «Выживалити».