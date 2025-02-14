У солистки «Блестящих» почернела рука на съемках «Выживалити»

Певица Ксения Новикова призналась в беседе с VOICE, что ей вызвали скорую из-за травмы руки на съемках реалити-шоу «Выживалити».

По словам Новиковой, у нее лопнула вена на руке после одного испытания, из-за чего все запястье посинело. Артистка призналась, что сначала и не заметила травму, поскольку к тому моменту ее тело уже было все в синяках.

«Я не запаниковала и даже не обратила на это внимания. Приехала скорая: врачи посмотрели и решили, что ничего страшного. <…> Но ребята испугались. Меня же больше испугали их глаза, когда они увидели мою почерневшую руку», — поделилась артистка.

Новикова отметила, что также страдала от высокой температуры во время съемок проекта. Ей было плохо, но она шла на испытание, несмотря на болезнь.

«Мое плохое самочувствие выдало только то, что у меня начисто пропал голос. Какое-то время я сипела. Не знаю, как это будет звучать в монтаже. Но я скрывала как могла», — поделилась она.

Второй сезон реалити-шоу «Выживалити» выйдет 14 февраля на телеканале «Пятница!». Съемки проекта прошли летом в Карачаево-Черкесии.

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