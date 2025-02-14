В Англии расклеили бананы по всей деревне, чтобы восстановить крышу церкви

Художник Impro расклеил пластиковые бананы по английской деревне Соннинг, чтобы помочь жителям. Об этом он сообщил изданию Reading Chronicle.

«Хватит шуток и розыгрышей! На этот раз я украсил Соннинг добросовестными произведениями изобразительного искусства международного уровня, общая стоимость которых на аукционе составляет 24,8 млн фунтов стерлингов», — заявил автор инсталляции.

В ноябре 2024 года стало известно, что на аукционе в Нью-Йорке продали работу «Комедиант» за $6,2 млн. Произведение представляло собой банан, приклеенный к стене скотчем. Работу приобрел криптомиллионер, который сразу же съел фрукт после приобретения.

Художник Impro признался в беседе с The Chronicle, что решил спародировать произведение «Комедиант», чтобы помочь жителям деревни.

«Продажи одного из этих шедевров будет более чем достаточно, чтобы купить новую крышу для церкви, а жителям Соннинга я бы сказал: «Пожалуйста!» — отметил он.

По данным The Chronicle, Impro известен среди жителей Соннинга благодаря своим «спорным» инсталляциям. Среди его работ: банкомат, телефон, почтовый ящик, дверь и писсуар, размещенные на мосту, который проходит через Темзу.

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