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В Англии расклеили бананы по всей деревне, чтобы восстановить крышу церкви

Художник Impro расклеил бананы по всей английской деревне, чтобы помочь жителям
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Художник Impro расклеил пластиковые бананы по английской деревне Соннинг, чтобы помочь жителям. Об этом он сообщил изданию Reading Chronicle.

«Хватит шуток и розыгрышей! На этот раз я украсил Соннинг добросовестными произведениями изобразительного искусства международного уровня, общая стоимость которых на аукционе составляет 24,8 млн фунтов стерлингов», — заявил автор инсталляции.

В ноябре 2024 года стало известно, что на аукционе в Нью-Йорке продали работу «Комедиант» за $6,2 млн. Произведение представляло собой банан, приклеенный к стене скотчем. Работу приобрел криптомиллионер, который сразу же съел фрукт после приобретения.

Художник Impro признался в беседе с The Chronicle, что решил спародировать произведение «Комедиант», чтобы помочь жителям деревни.

«Продажи одного из этих шедевров будет более чем достаточно, чтобы купить новую крышу для церкви, а жителям Соннинга я бы сказал: «Пожалуйста!» — отметил он.

По данным The Chronicle, Impro известен среди жителей Соннинга благодаря своим «спорным» инсталляциям. Среди его работ: банкомат, телефон, почтовый ящик, дверь и писсуар, размещенные на мосту, который проходит через Темзу.

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