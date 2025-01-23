Шаляпин о скуфах: «Хорошая мотивация»

Певец Прохор Шаляпин заявил, что не видит ничего плохого в жизни скуфа

Певец Прохор Шаляпин признался в беседе с 360, что не видит ничего плохого в жизни скуфа.

Шаляпин уточнил, что ему не подходит такой образ жизни. По словам певца, артист должен выглядеть хорошо. Как отметил исполнитель, его пугает его «уже молочный животик».

«Я не хочу превращаться в скуфа. Кстати, если меня называют скуфом — это даже хорошая мотивация. Но ведь кому-то нравится быть скуфом, попивать пивко», — отметил певец.

В январе Шаляпин пожаловался, что поправился. Исполнитель набрал вес из-за сбившегося режима работы. У него могут быть съемки как ночью, так и ранним утром. По словам артиста, его организм «в шоке». Певец также не ограничивает себя в еде. Он любит молочную продукцию и сладкое.

Как отметил Шаляпин, он не планирует применять «Оземпик». Артист пояснил, что труслив для таких экстремальных мер. Помимо этого, певец считает, что препарат старит лицо.

Скуф — это обидное прозвище для мужчин старше 30 лет, которые не следят за своим внешним видом и придерживаются консервативных взглядов. В мемах таких людей показывают с лишним весом, пивным животом и залысинами.

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