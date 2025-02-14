Екатерина Болдышева и Алексей Горбашов раскрыли секрет счастливых отношений

Солистка «Миража» Болдышева заявила, что предпочла бы не знать об изменах

Солистка группы «Мираж» Екатерина Болдышева и лидер коллектива Алексей Горбашов дали совместное интервью изданию mk.ru, в котором раскрыли секрет 33-летних отношений.

Знаменитости вспомнили, что познакомились на совместных гастролях в Ташкенте, когда Болдышева была еще участницей группы «Клеопатра». Горбашов поделился с артисткой своими вещами, узнав, что багаж с ее костюмами не прилетел.

«Выступление было спасено, а с Алексеем мы стали друзьями и всегда мило общались, когда встречались на совместных концертах», — рассказала исполнительница.

Горбашов признался, что за годы отношений с Болдышевой понял, что долгосрочный союз невозможен без любви.

«Наверное, если бы не было любви, наш творческий союз не смог бы устоять перед теми испытаниями и преградами, которые пришлось преодолеть за эти годы», — поделился артист.

Лидер «Миража» также отметил, что ревности в их отношениях практически нет, поскольку ни один из партнеров не дает поводов. Болдышева в свою очередь призналась, что не хотела бы знать о факте измены, если таковая случится.

«Даже не хочется задумываться на эту тему… Но мне кажется, если когда-либо произошло, я бы предпочла ничего не знать», — заявила артистка.

Знаменитости также ответили на вопрос, почему не узаконили свои отношения фразой: «Погодите, еще не вечер». Они признались, что шутят на эту тему, заявляя, что еще слишком мало знают друг друга.

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