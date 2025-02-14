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Звезда «Comedy Woman» рассказала, как отнеслась к словам Стоянова о своем весе

Комикесса Ангарская призналась, что ее не обидели слова Стоянова о весе
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Нина Зотина/РИА Новости

Комикесса Надежда Ангарская призналась в беседе со «СтарХитом», что ее не обидели слова Юрия Стоянова.

В выпуске шоу «Один в один» Стоянов назвал звезду «Comedy Woman» несколько крупной для перевоплощения в образ Маши Распутиной.

«Он сказал это любя. То, что он сказал — это правда, я сама это понимаю», — заявила Ангарская.

Комикесса призналась, что ей было сложно перевоплощаться в образы многих артистов на проекте, поскольку в жизни они «гораздо меньше» нее. Знаменитость также призналась, что несколько раз сбрасывала и набирала вес. В первый раз ее мотивацией стало материнство. Артистка снова вернулась к большим цифрам на весах во вторую беременность.

«Набрала так, что мне стало тяжело. <…> Перелеты, гастроли, невысыпания плохо влияют на жизнь, но я столкнулась с тем, что мои сосуды напомнили о себе. Это были недобрые времена, поэтому я решила, что надо брать себя в руки», — поделилась она.

Сейчас Ангарская работает с командой разных врачей, которые помогают ей сбросить вес. По словам артистки, ей нужно уйти в минус еще 20 кг, чтобы понравиться себе в зеркале.

Ранее актриса Хмельницкая рассказала, что помогает ей поддерживать себя в форме.

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