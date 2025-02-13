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Стасю Милославскую чуть не задавила собачья упряжка на съемках: «Меня спасли»

Актриса Стася Милославская рассказала, что ее спас Дмитрий Чеботарев на съемках
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more.tv

Актриса Стася Милославская вспомнила в беседе с «Пятым каналом», что чудом выжила на съемках сериала «Челюскин. Первые».

Артистка ехала на большой скорости на запряженных хаски санях, когда ее повозку перевернуло на повороте. Следом за нартой Милославской ехала другая повозка, которая могла задавить артистку, но ее спас коллега Дмитрий Чеботарев.

«Он меня за шкирку оттащил и спас, потому что эта повозка, эти собаки могли проехаться по мне. А там были железные балки, которые могли ударить мне в голову, в спину, и это могло очень плохо закончиться», — рассказала артистка.

Милославская также призналась, что осталась под большим впечатлением от съемок в сериале из-за их масштабности. На площадке каждый раз находилось около 100 артистов, каждый из которых был занят своей задачей. Работа над шоу проходила на Чукотке, в Архангельской и Мурманской областях, Петербурге и Кронштадте.

«Я перед поездкой в Териберку заказала на маркетплейсе шерстяные трусы. Также было по десять слоев термобелья, грелки везде всунуты в карманы, чай, может быть, что покрепче, но после смены», — также раскрыла артистка.

Ранее сообщалось, что актриса Нонна Гришаева рассказала о многолетней дружбе с Лизой Арзамасовой.

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