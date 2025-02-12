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Со съемок сериала «Во все тяжкие» воровали фальшивые наркотики из-за реалистичности

Художник Кинг: со съемок сериала «Во все тяжкие» крали поддельные наркотики
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Sony Pictures Television

Художник-постановщик Робб Уилсон Кинг признался, что консультировался с сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками (УБН) и наркодилерами при создании поддельных наркотиков для съемок сериала «Во все тяжкие». Его слова передает The Guardian.

Кинг рассказал, что во время работы даже подружился с некоторыми людьми из преступного мира. Он также отметил, что в его памяти до сих пор сохранился химический запах, который появляется при изготовлении наркотиков.

«Это было очень страшно. Нам приходилось иметь дело с действительно опасной вещью, но было важно увидеть это, чтобы потом перенести на пленку», — поделился художник-постановщик.

По словам Кинга, на съемках шоу присутствовал консультант из УБН, который детально рассказывал команде о том, как изготавливается метамфетамин, проводятся рейды и прочее. Художник уверен, что сотрудник подразделения не только помогал им реалистично показать работу полиции в кадре, но и следил за ними.

«Они следили за тем, чтобы мы не разболтали слишком много секретов в сериале, потому что их мы знали достаточно», — отметил он.

Кинг также заявил, что фальшивый метамфетамин в шоу был настолько реалистичным, что иногда его воровали со съемочной площадки.

Ранее сообщалось, что рейд после теракта в «Крокусе» помог обнаружить наркодилера.

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