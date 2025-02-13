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Российские певицы рассказали, как планируют отпраздновать День влюбленных

Певица Чеботина призналась, что планирует отмечать День всех Влюбленных
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Телеканал «НТВ»

Певица Люся Чеботина призналась, что планирует отмечать День всех Влюбленных — 14 февраля, однако, не стала делиться подробностями. Об этом сообщает «Пятый канал».

По ее словам, личная жизнь должна оставаться только между партнерами. Ее коллега, Ольга Бузова отметила, что для нее в этот день важны не место или наличие «шикарного свидания», а присутствие любимого человека рядом. Она призналась, что хотела бы отметить этот вечер в домашней обстановке.

«Я не фантазер, я — реалист. Когда ты любишь человека, тебе хорошо сидеть на крыше, наблюдать как садится солнце, а потом ты просишь вернуть им забытый закат. Лучшее свидание — это когда ты любишь. Оно может быть где угодно. Когда тобой, твоими чувствами, поступками, действиями правит любовь, то даже обнимашки в кровати под хороший сериальчик — это всегда лучшее свидание», — сказала Бузова.

Певицы Ханна и Юлианна Караулова поделились, что не придают значения этому празднику.

Опрос платформы исследований «Кукушка», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показал, что в представлении россиян идеальный ужин для двоих 14 февраля — это не только свечи и музыка, но и правильно выбранные блюда. В топ-3 вошли итальянская паста или пицца, суши и роллы, а также сочный стейк.

Ранее россиянам рассказали о самых неудачных подарках ко Дню влюбленных.

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