Россияне рассказали, каким видят идеальный ужин Дня святого Валентина

Россияне на ужин 14 февраля будут есть пасту, пиццу и суши

В представлении россиян идеальный ужин для двоих 14 февраля — это не только свечи и музыка, но и правильно выбранные блюда. В топ-3 вошли итальянская паста или пицца, суши и роллы, а также сочный стейк. Замыкают пятерку самых популярных блюд на День святого Валентина морепродукты (устрицы, креветки) и десерт — шоколадный фондан.

Это показал опрос платформы исследований «Кукушка», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Россияне также рассказали, что не хотят видеть на праздничном столе. Сюда относятся блюда с сильным запахом (чеснока или лука), фастфуд, сложные в поедании – например, панцирь краба, а также острые и жирные блюда, которые сложно переварить.

Среди всех, кто планирует в этом году отмечать День святого Валентина, каждый четвертый (26%) будет готовить ужин сам.

На втором месте по популярности сразу три варианта. 22% респондентов ответили, что откроют бутылку вина к обычному ужину дома. Столько же планируют пойти в ресторан. 21% участников опроса выбрал доставку вкусностей на дом. Для россиян важна не столько сама еда, сколько момент наслаждения: будь то красивый ужин в заведении, уютный вечер с вином или ленивый заказ любимых блюд на дом.

Те, кто выбрали доставку на дом, чаще всего оформляют ее через приложения-агрегаторы. Альтернативные способы, вроде заказа напрямую с сайта ресторана, через соцсети или по телефону, значительно уступают им в удобстве. Этим респондентам важно, чтобы заказ приехал быстро и горячим. Красивую упаковку, разнообразное меню и праздничные сюрпризы ценят меньше.

Главный хит в доставке по версии участников опроса — ужин в форме сердца. Пицца, суши или торт с таким оформлением мгновенно создают атмосферу праздника. Второе место занимают персонализированные блюда с именами, а на третьем — сюрприз-десерт в подарок.

Больше половины опрошенных (53%) предпочитают проверенные блюда, избегая экспериментов за романтическим ужином. Однако треть готова добавить остроты вечеру, попробовав что-то новое.

Зато те, кто все же готов попробовать что-то новое, экспериментируют по-крупному. В топе необычных желаний по еде на 14 февраля – молекулярная кухня с интерактивной подачей (первое место), «дымное» барбекю с необычными соусами (второе место) и экзотические фрукты и десерты (третье место). Также россиян привлекают шоколадное меню и нестандартные десерты, вроде мороженого со вкусом бекона.

Участники опроса ассоциируют любовь со сладким вкусом — десертами, шоколадом и нежностью. Но есть и те, кто предпочитает отношения с огоньком: пряные специи, азиатскую остроту или кисло-сладкие экзотические фрукты.

Если бы признание в любви можно было съесть, большинство выбрало бы шоколадное сердце с начинкой. На втором месте по популярности — французские печенья макаронс с персональным посланием, а третье делят торт-сюрприз с запиской внутри и букет из клубники в шоколаде. Те, кто сладкое не любит, собирают сердце из сыров.

Безоговорочный лидер среди напитков – игристое вино и шампанское, символ праздника и легкости. Следом идет красное или белое вино — классика для неспешных разговоров. Любители экспериментов выбирают экзотические коктейли и ягодные лимонады, а самые уютные и домашние романтики — чай, кофе и горячий шоколад.

Ранее выяснилось, что россияне все реже дарят цветы на День святого Валентина.