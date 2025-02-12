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Боня ответила, когда занималась сексом в последний раз

Блогерша Боня призналась, что в последний раз занималась сексом в прошлом году
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Блогерша Виктория Боня поделилась с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пикантными подробностями своей личной жизни.

У Бони поинтересовались в соцсети, когда она занималась сексом и целовалась в последний раз.

«Не верите, и то и другое было в прошлом году», — рассказала знаменитость.

В феврале 2024 года стало известно о расставании Бони с предпринимателем Русланом Гасановым. Пара состояла в отношениях больше двух лет.

Долгое время знаменитости скрывали свой роман, поскольку Гасанов официально был женат на другой женщине. В октябре 2023 года стали вместе выходить в свет и делиться совместными фото.

Накануне Боня похвасталась в соцсетях покупкой нового автомобиля. Знаменитость приобрела черный электромобиль марки Porsche Taycan GTS. Стоимость автомобиля неизвестна.

Позднее знаменитость в личном блоге также пожаловалась на хейтеров, которые обвинили ее в эскорте после покупки машины. Блогерша предположила, что люди просто не могут поверить в то, что «женщина может добиться успеха».

Боня проживает в Монако вместе со своей дочерью Анджелиной от бизнесмена Алекса Смерфита. Она рассталась с предпринимателем в 2017 году, однако приняла решение остаться жить за границей ради ребенка.

Ранее певица Валерия призналась, что жалеет из-за отсутствия отдельной спальной комнаты в браке с Пригожиным.

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