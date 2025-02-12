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Анна Джейн снова обогнала Достоевского по продажам в 2024 году

Писательница Анна Джейн во второй раз стала самым издаваемым автором в России
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Freepik.com

Писательница Анна Джейн (она же — Анна Потапкина) стала самым издаваемым автором в России в 2024 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Российской книжной палаты.

Вторую строчку рейтинга занял Федор Достоевский, а тройку лидеров замкнул Михаил Булгаков. В топ-10 также вошли: Александр Пушкин, Эрих Мария Ремарк, Джейн Остин, Лев Толстой, Джордж Оруэлл, Майк Омер и Стивен Кинг.

Всего, отмечает РБК, в России продали на 7% больше книг и брошюр по сравнению с предыдущим годом. Тиражи в свою очередь увеличились на 10% — до 370 млн экземпляров.

Анна Джейн написала свыше 50 книг в жанре молодежной литературы. Она начала публиковать свои романы в 2010 году на цифровых платформах, а спустя четыре года Потапкина издала первую книгу «Музыкальный приворот». 1 февраля 2023 года Анны Потапкиной не стало на 36-м году жизни.

В 2023-м писательница также возглавила список самых издаваемых авторов России согласно данным Российской книжной палаты. На втором месте был Достоевский, а на третьем — Агата Кристи.

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