Чулпан Хаматова о дружбе с Артуром Смольяниновым: «Он для меня как брат»

Актриса Чулпан Хаматова рассказала о тесной дружбе с артистом Артуром Смольяниновым (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов). Ее слова передает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

По словам Хаматовой, она знакома с актером «уже 140 лет». Артистка заявила, что самым ценным сотрудничеством со Смольяниновым для нее стала их совместная работа в фонде «Подари жизнь».

«Ну, в общем, он для меня как брат младший, как родственник», — подытожила знаменитость.

После начала специальной военной операции (СВО) на Украине Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов покинули Россию. Они проживают в Латвии. В январе артистка признавалась, что прибалтийская республика стала ее домом.

29 октября 2024 года Басманный суд заочно арестовал Смольянинова за фейки о ВС РФ. Мера пресечения была избрана на срок два месяца, который будет исчисляться с момента экстрадиции артиста в Россию либо с момента его задержания на территории Российской Федерации.

Подробнее об уголовном деле против Смольянинова — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что актера Андрея Бурковского потребовали признать иноагентом.