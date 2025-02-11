Бурковского потребовали признать иноагентом

Активист общественного движения «Сорок сороков» Георгий Солдатов потребовал признать актера Андрея Бурковского агентом иностранного влияния. Об этом он сообщил в беседе с изданием «Абзац».

По словам Солдатова, он и его коллеги по организации направили обращение в Министерство юстиции России с подобной просьбой. В качестве доводов активисты привели то, что актер постоянно проживает в США, продает курсы по «системе Станиславского» в Нью-Йорке. Помимо этого, артист продолжает выступать в американских театрах.

«Не стоит забывать, что Бурковский также сыграл в спектакле режиссера Александра Молочникова, который после начала СВО на Украине обратился к гражданам Украины в соцсетях: «Не хочется говорить банальности, просто простите, если сможете, бога ради», — заявил общественник.

В декабре 2022 года актер Андрей Бурковский улетел вместе с семьей из России. Артист проживал в США, где развивал себя в актерской среде. В январе 2023 года он принял участие в постановке режиссера Александра Молочникова «Chekhov in the Chelsea».

В феврале 2025 года Telegram-канал SHOT сообщил, что Андрей Бурковский начал продавать в США курсы, обучающие методике Станиславского.

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