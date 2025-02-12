Олега Стриженова похоронили рядом с Анастасией Заворотнюк

Народного артиста СССР Олега Стриженова похоронили рядом с могилой актрисы Анастасии Заворотнюк на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Прощание с актером состоялось 12 февраля в московском храме Святителя Николая на Трех Горах. На церемонии присутствовали близкие артиста, а также Лариса Гузеева, Леонид Якубович, Елена Малышева, Лариса Лужина и другие.

В беседе с журналистами сын Стриженова Александр вспомнил, что незадолго до кончины отец ждал мать.

«Мы всей семьей приехали его навещать, он проснулся и сказал: «Анечка, открой, пожалуйста, дверь. Мама придет». Ну вот пришла мама и забрала...» — делился наследник.

Стриженов также просил передать поклонникам, что благодарен им за любовь. Он говорил, что «всю жизнь купался в зрительской любви».

Олег Стриженов скончался 10 февраля на 96-м году жизни. За несколько дней СМИ сообщали, что у актера случился инфаркт головного мозга.

Актер известен по ролям в фильмах «Звезда пленительного счастья», «Белые ночи», «Овод», «Мой любимый клоун», «Пиковая дама», «Юность Петра», «Его звали Роберт».

Ранее сообщалось, что родственники смогут претендовать на наследство Маслякова.