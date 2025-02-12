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Родственники смогут претендовать на наследство Маслякова

В Москве после смерти телеведущего Маслякова открыли наследственное дело
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Михаил Климентьев/РИА Новости

В Москве после смерти телеведущего Александра Маслякова открыли наследственное дело. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказала в беседе с агентством юрист Надежда Швачко, теперь родственники смогут претендовать на вещи и имущество, принадлежавшие наследодателю на день его смерти, а также на его имущественные права и обязанности.

Руководителя «КВН» Александра Маслякова не стало 8 сентября в Москве в возрасте 82 лет. Его похоронили 11 сентября на Новодевичьем кладбище в Москве.

Ведущим юмористической передачи «Клуб веселых и находчивых» Масляков стал в 1964 году, после закрытия и возрождения программы возглавил проект. Масляков был заслуженным деятелем искусств РФ, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

В последние годы Масляков редко принимал участие в играх КВН. Причиной тому стало ухудшение его здоровья из-за рака легких.

Накануне внучка Маслякова стала ведущей юмористического шоу на ТНТ.

Ранее в России изменился порядок запроса данных о наследовании.

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