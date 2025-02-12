«Через кишки»: звезда новых «Гардемаринов» об отношении к легким деньгам

Актриса Ника Здорик заявила о негативном отношении к легким деньгам

nika_zdorik/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса, звезда нового сериала «Аутсорс» и фильма «Гардемарины 1787. Мир» Ника Здорик рассказала об отношении к легким деньгам. Ее цитирует «Пятый канал».

«Я считаю, что все надо зарабатывать своим трудом, все через пот, боль, слезы. У меня только так, все через кишки», — объяснила Здорик.

До этого 23-летняя актриса рассказывала, что молодые артистки часто сталкиваются с предложениями отправиться с обеспеченными мужчинами в баню, хамам. Девушка относится к подобным предложениям отрицательно.

В конце 2024 года Ника Здорик попала в больницу.

Накануне глава сотрудничающего с OnlyFans-моделями агентства Unruly Тара Электра рассказала о существовании «секретного списка» актрис, которые готовы встречаться с влиятельными мужчинами за деньги.

Ранее солистка «Блестящих» Ксения Новикова объяснила, почему не хочет замуж.