Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Через кишки»: звезда новых «Гардемаринов» об отношении к легким деньгам

Актриса Ника Здорик заявила о негативном отношении к легким деньгам
close
nika_zdorik/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса, звезда нового сериала «Аутсорс» и фильма «Гардемарины 1787. Мир» Ника Здорик рассказала об отношении к легким деньгам. Ее цитирует «Пятый канал».

«Я считаю, что все надо зарабатывать своим трудом, все через пот, боль, слезы. У меня только так, все через кишки», — объяснила Здорик.

До этого 23-летняя актриса рассказывала, что молодые артистки часто сталкиваются с предложениями отправиться с обеспеченными мужчинами в баню, хамам. Девушка относится к подобным предложениям отрицательно.

В конце 2024 года Ника Здорик попала в больницу.

Накануне глава сотрудничающего с OnlyFans-моделями агентства Unruly Тара Электра рассказала о существовании «секретного списка» актрис, которые готовы встречаться с влиятельными мужчинами за деньги.

Ранее солистка «Блестящих» Ксения Новикова объяснила, почему не хочет замуж.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами