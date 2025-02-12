Звезда «Майора Грома» снялся в романтической комедии

Романтическая комедия «Походу любовь» выйдет в российский прокат 27 марта. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе KION.

Фильм расскажет о молодой девушке по имени Лиза, которая впервые приезжает в Санкт-Петербург. Девушка влюбляется в город и встречает там художника и его друга музыканта. Жизнь героини становится настоящим приключением, наполненным смехом, белыми ночами и продажей антикварной кровати.

В ролях: Анна Завтур, Кузьма Котрелев, Сергей Горошко, Александра Ревенко, Елена Валюшкина, Ольга Лапшина, Анар Халилов.

Автор сценария и режиссер — Яна Климова-Юсупова.

«Я думаю, что наш фильм нужно посмотреть, потому что в нем очень много света. Это несложная, светлая, добрая история про простоту, в хорошем смысле. Простоту в выборе, действиях и решениях. Собственно, про то, чего нам не хватает в нашей повседневной жизни», — заявил Горошко.

Сергей Горошко стал известен по роли в адаптации российского комикса «Майор Гром: Чумной Доктор». В мае 2024-го вышло продолжение картины «Майор Гром: Игра». В новой части франшизы к своим ролям вернулись Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Любовь Аксенова, Горошко и Константин Хабенский.

Ранее создатель нового «Майора Грома» объяснил, почему не считает бедой уход Netflix.