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Мужа Ольги Орловой назвали дедом

Певица Ольга Орлова рассказала, что ее мужа назвали дедом
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Телеграм-канал «OlgaOrlova1311»

Певица и телеведущая Ольга Орлова рассказала в Telegram-канале о критике ее позднего родительства.

Орлова опубликовала фото с мужем и дочерью, предложив придумать название к ней. Одна из подписчиц сравнила их с внучкой и дедушкой. Артистка заявила, что ей жаль женщину.

«Увы, не все способны на радость и счастье. Вот такой комментарий получила от женщины, которая, судя по фото, гораздо старше меня. Странно, что эйджизмом уже начали страдать и люди в возрасте», — поделилась исполнительница.

Орлова спросила, зачем женщина подписана на ее соцсети, если ее так раздражает позднее родительство. Певица заявила, что не молода, но счастлива, как и ее супруг.

В декабре 2021-го Орлова вышла замуж за бизнесмена Валерия. В феврале 2023 года исполнительница родила дочь. На момент беременности звезде было 45 лет. 13 мая певица крестила малышку. Крестной матерью стала близкая подруга ведущей и ее коллега по «Дому-2» Ксения Бородина. У Орловой также есть сын от бизнесмена Александра Карманова Артем.

Ранее дочь Ольги Орловой назвали роботом.

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