Алсу поделилась секретами красоты

Певица Алсу призналась в беседе с mk.ru, что поддерживает фигуру с помощью физических нагрузок и питания.

Алсу ежедневно делает растяжку и двадцать отжиманий. Она занимается спортом, но без фанатизма. В вопросах питания знаменитость не позволяет себе жареную, сильно острую, кислую и соленую пищу.

«Люблю все нейтральненькое, вкусненькое. И, конечно, для хорошего внешнего вида нужен сон – не меньше семи часов в день», — рассказала певица.

Алсу также рассказала о своих занятиях биатлоном. По словам исполнительницы, ее уровень «так себе», но она старается. Артистке нравится. Она осваивает не только технику лыжного бега, но и стрельбу. Знаменитость тренируется пару раз в неделю.

«С лежки я все попала, стоя — два из пяти закрыла. Сложно стрелять стойку, потому что руки трясутся. Это не так просто, как кажется по телевизору», — поделилась исполнительница.

По словам Алсу, она хотела продемонстрировать свои способности на соревнованиях, но гонку отменили из-за теплой погоды в Москве.

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