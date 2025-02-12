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Алена Апина рассказала об угоне машины и ограблении номера

Певица Апина призналась, что обращалась в полицию из-за материальных потерь
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Заслуженная артистка России Алена Апина рассказала, что ей приходилось обращаться в полицию только из-за материальных потерь. Певицу цитирует «Пятый канал».

По словам Апиной, причиной для заявления в правоохранительные органы становились угон и ограбление.

«Угоняли машину, грабили номер во время гастролей. В общем, такие какие-то неприятности, но они быстро прошли», — говорит звезда.

В 2024 году группа «Комбинация» воссоединилась на концерте экс-солистки коллектива Алены Апиной в Кремле.

На сцену к Апиной вышла ее экс-коллега Татьяна Иванова и спела с артисткой главные хиты коллектива. Выступила перед зрителями в Кремлевском дворце и актриса Анастасия Уколова, сыгравшая Апину в сериале про группу.

В мае 2024 года Алена Апина заявила о намерении подать в суд на основателя «Комбинации» Виталия Окорокова из-за группы «Russian Girls».

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