Юрий Лоза сравнил себя с Владимиром Высоцким

Певцу Лозе несколько раз отказали в звании заслуженного артиста

Певец и композитор Юрий Лоза рассказал, что не жалеет об отсутствии звания заслуженного артиста РФ. Его цитирует Ura.ru.

Он сравнил себя с бардом Владимиром Высоцким, у которого тоже не было званий. Также 71-летний Лоза заявил, что 25 лет назад якобы можно было купить это звание за $15 тысяч.

По словам Лозы, он несколько лет подавал документы на получение звания, однако получал отказ еще на начальном этапе.

«Мне говорили, что я получу звание после певиц Алсу и Инны Маликовой. Много песен Маликовой знаете? В итоге они получили звания, а мне прислали грамоту — молодец, иди, работай дальше», — вспоминает автор песни «Плот».

Накануне Лоза назвал Филиппа Киркорова трусом. Лоза не исключил, что Киркоров может препятствовать концертной деятельности Лолиты Милявской из-за боязни конкуренции.

Ранее Лолита пригласила оскорбившую ее депутатку на свой концерт.