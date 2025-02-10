Никас Сафронов о встрече с папой Римским: «Пока невозможно осознать»

Художник Никас Сафронов в беседе с порталом «Страсти» назвал чудом встречу с папой Римским в Ватикане.

Сафронов подарил папе Римскому картину, побывавшую в космосе. Речь идет о его работе, на которой изображен храм Сан-Хосе-де-Флорес — первое место служения папы Франциска в Буэнос-Айресе. Именно это произведение летало вокруг космической орбиты с марта по сентябрь 2022 года. Ее доставил на МКС космонавт Олег Артемьев.

По словам Сафронова, понтифик случайно заметил новость про отправленную картину в космос. После, как заявил художник, папа Римский растрогался и пожелал познакомиться с ним.

«Я не мог отказаться от такой возможности. Я ему подарил не только эту картину, но и его портрет. Он был очень тронут. Конечно, картина, встреча, впечатления — невероятно. Пока невозможно осознать, что такое встречаться с человеком, от которого зависела политика стран. Уникальный шанс», — поделился портретист.

Сафронов отметил, что папа Франциск также предложил ему сделать выставку в Ватикане.

Ранее Никас Сафронов пожаловался на десятилетнюю бессонницу.