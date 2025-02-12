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Сестра Фриске пожаловалась на ухудшение здоровья: «Плакать хочется»

Сестра Жанны Фриске Наталья заболела
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friske_natalia/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)" class="item-image" loading="lazy">
friske_natalia/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогерша Наталья Фриске сообщила в Telegram-канале, что сильно заболела.

Фриске отметила, что ее болезнь уже продолжается неделю.

«Сил нет уже кашлять… Сегодня уже от этого дико болит голова. Плакать хочется», — поделилась знаменитость.

Поклонники поддержали Фриске в комментариях и пожелали скорейшего выздоровления.

Наталья Фриске стала солисткой группы «Блестящие» в 2007 году. Она пришла на замену своей сестры Жанны, которая на тот момент покинула коллектив. На данный момент она работает мастером перманентного макияжа и развивает свой блог.

14 июня Фриске выступила на премии МУЗ-ТВ с группой «Блестящие», чтобы почтить память сестры. 15 июня 2015 года Жанны Фриске не стало из-за опухоли головного мозга.

Позже Наталья объяснила, что не хочет возвращаться на сцену. Она уточнила, что вышла на сцену с группой «Блестящие» на премии МУЗ-ТВ только из-за сестры. По словам сестры певицы, ей ближе воспитывать свою дочь Луну и быть с ребенком. Блогерша хотела почтить память артистке.

Ранее сестра Жанны Фриске обвинила Шепелева в пиаре на сыне.

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