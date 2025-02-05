Анну Седокову могут вызвать на допрос из-за трагедии с Янисом Тиммой

Отец Тиммы Райтис заявил, что Анну Седокову хотят вызвать на допрос в Латвии

Отец Яниса Тиммы Райтис рассказал Super.ru, что следственный комитет Латвии планирует вызвать на допрос Анну Седокову в рамках расследования о трагедии с баскетболистом.

Адвокат семьи Яниса Тиммы Юрис Гривалдс подтвердил изданию эту информацию. Он также сообщил, что родственники спортсмена уже подали жалобу на решение СК России не возбуждать уголовное дело по факту случившегося.

Гривалдс обратил внимание на нарушения следователей, допущенные в ходе расследования. Адвокат заявил, что кто-то изменил обстановку в хостеле «Апельсин» до прибытия полиции. По его словам, следователи должны были подключить к следственному эксперименту главного свидетеля — человека, который первым обнаружил Тимму, — чтобы тот наглядно показал, каким было место происшествия.

«Также непонятно, кто положил Янису телефон на живот. Я думаю, что начальство в Москве даст указания все проверить. Так должно быть», — заявил Гривалдс.

По словам адвоката, следователи также должны были попросить Анну Седокову показать им последние сообщения от Яниса Тимы. В своих показаниях, утверждает Гривалдс, артистка рассказывала о присланной ей экс-супругом фотографии, на которой изображена веревка.

«Анна Седокова должна была показать [сообщения и фото], где Янис угрожал ей, что он писал. Она этого не сделала», — подчеркнул адвокат.

Бывшего мужа певицы, баскетболиста Яниса Тиммы не стало 17 декабря — в ночь после дня рождения Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы.

Ранее сообщалось, что рэперу Канье Уэсту диагностировали аутизм.