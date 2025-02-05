Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Анна Седокова рассказала, как ее 7-летный сын узнал о трагедии с Янисом Тиммой

Певица Седокова призналась, что ее сын узнал о трагедии с Тиммой от знакомых
close
annasedokova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анна Седокова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее 7-летний сын Гектор узнал о трагедии с Янисом Тиммой от знакомых из баскетбольного лагеря.

По словам артистки, она долго не решалась рассказать Гектору правду. Но спустя несколько дней после трагедии к сыну подошел мальчик из лагеря и сообщил, что его отца не стало.

«В этот момент я поняла, что нет ничего важнее того, чтобы сейчас встать и быть вместе с ним. Я не могла позволить другим людям влиять на его восприятие мира», — сообщила Седокова.

После случившегося, продолжила певица, она решила увезти сына «подальше от всего», поэтому семья встретила Новый год в аэропорту. Седокова призналась, что это был худший праздник в ее жизни. Артистка плохо себя чувствовала из-за стресса: она падала в обмороки и едва стояла на ногах.

«Я не знаю, кто мне помог пролететь все это время. Мы были измотаны. Но я верила, что обязательно со всем справлюсь», — подытожила Седокова.

Бывшего мужа певицы, баскетболиста Яниса Тиммы не стало 17 декабря — в ночь после дня рождения Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. Тимма был отчимом Гектора, настоящим отцом мальчика является бизнесмен Артем Комаров.

Ранее стало известно, что Анну Седокову могут вызвать на допрос из-за трагедии с Янисом Тиммой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами