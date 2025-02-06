Влад Соколовский ответил на заявления Дакоты об изменах: «Что-то прогревает»

Певец Влад Соколовский прокомментировал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) упоминание его бывшей жены, певицы Риты Дакоты, о его изменах.

В публикации Дакоты певица рассказывает о своем становлении и изменении как личности, упоминая измену как часть ее биографии.

«А тут моя бывшая жена, возможно, что-то прогревает», — заявил артист.

Дакота назвала ответ Соколовского «троллингом». Она отметила, что последние несколько месяцев не может наладить отношения с бывшим мужем из-за его поведения. Артистка призналась, что не злится на эти высказывания. По ее мнению, экс-супруг хочет, чтобы весь мир забыл о причине их развода.

«Чтобы я заткнулась и стерла эту часть истории, чтобы не говорила об этом ни в одной песне, ни в одном сторителе, чтобы «думала о репутации». Но просто поверьте на слово — когда я говорю «мой бывший муж мне изменял» как сухой голый факт в одной сторис в коллаже с кучей другой информации про мой путь и биографию, без всяких подробностей — я уже забочусь об его репутации», — заявила певица.

По словам Дакоты, она предупредила Соколовского, что с ней «воевать не стоит». Артистка пригрозила обнародовать другие детали измен бывшего мужа, если тот продолжит вести себя неуважительно по отношению к ней.

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