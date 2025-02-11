Отмененный Арми Хаммер назвал условие съемок у отмененного Вуди Аллена

Американский актер Арми Хаммер назвал условие работы с режиссером Вуди Алленом, «отмененным», как и он сам в СМИ и соцсетях после скандала. Хаммер стал гостем «Подкаста Луи Теру».

«Стал бы я работать с Вуди Алленом? Могу сказать что сейчас не знаю, куплюсь ли на культуру отмены, диктующую, что мне делать», — сказал он.

Хаммер заявил, что, поступи ему предложение сняться у Аллена, он сначала хотел бы поговорить с режиссером и поверить в его невиновность или убедиться в обратном.

По словам 38-летнего актера, если он выйдет из разговора с впечатлением, что 89-летний Аллен был «хорошим человеком», несмотря на то, что о нем говорят, то рассмотрит это предложение.

«Будучи человеком, о котором мир наговорил кучу вещей, которые, как я знал, были неправдой, я бы сказал: «Да, я понимаю, на что это похоже, отстой, давай сниматься», — рассуждает он.

Дочь актрисы Мии Фэрроу Дилан утверждала, что режиссер «Манхэттена» и «Вики Кристины Барселоны» сексуально домогался ее в 1992 году, когда ей было 7 лет.

Четырехкратный обладатель премии «Оскар» не сомневается, что Миа Фэрроу выдвинула это обвинение после того, как начал встречаться с ее другой приемной дочерью — Сун-И Превин, на которой режиссер женился в 1997 году.

Также в подкасте Арми Хаммер объяснил, зачем назвал себя каннибалом.

Ранее экс-супруг Памелы Андерсон наорал со сцены на зрителей.