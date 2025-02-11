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«С женой спорить бессмысленно»: звезда «Кадетства» Головин — о семейной жизни

Актер Александр Головин признался, что у него непростой характер
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Александр Головин в интервью «Газете.Ru» признался, что, несмотря на свой характер, старается не спорить с супругой, так как не видит в этом смысла. По словам звезды сериала «Кадетство», спор с женой — в любом случае — не закончится ничем хорошим.

«Еще как [бунтую в отношениях]! И не такой-то я простой человек на самом деле. Но я взрослею, понимаю, что всегда нужно находить компромисс. И считаю, что с девушками, а тем более с женами — спорить бессмысленно. В любом случае ты проиграешь в этой битве», — поделился артист.

Головин и его жена Александра, тоже актриса, вступили в брак в 2023 году после нескольких лет отношений. Как рассказал Александр, он всегда советуется с супругой по поводу участия в том или ином проекте — как и она с ним.

«Да, конечно, советуюсь. Жена мне дает советы, я ей — у нас творческая семья, поэтому делимся опытом. Не всегда он правильный, но мы разговариваем и решаем все всегда вместе», — рассказал Головин.

Полное интервью с актером читайте здесь.

Ранее Головин ответил на вопрос о своей самой любимой роли.

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