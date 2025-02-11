«Когда дружат против меня, это плохо кончается». Интервью с актером Александром Головиным

На телеканале «Пятница» 14 февраля стартует второй сезон шоу «Выживалити», в котором актеры, ведущие, блогеры и спортсмены проходят экстремальные испытания в надежде победить и получить 10 млн рублей. Одним из участников шоу стал Александр Головин, звезда «Кадетства», «Елок» и «Фармы». Он рассказал «Газете.Ru» о своей стратегии поведения на проекте и сделал несколько откровенных признаний.

— Шоу «Выживалити» будет не первым для вас опытом участия в телепроекте, где ваша задача — победить. Вы, например, снимались в 2011 году в «Танцах со звездами». Какие выводы тогда сделали для себя об участии в проекте? Пригодится ли вам тот опыт в нынешнем шоу?

— Ну вы сравнили карандаш с ручкой. Это абсолютно другое. Конечно, в «Танцах» тоже была борьба, все сначала улыбались тебе, но стремились к победе, так сказать. Но это все-таки танцы — и после программы все ехали в мягкую кроватку к вкусному ужину. «Выживалити» совсем другое, это несравнимые вещи. Подобного опыта у меня никогда не было, но стратегия была такая, что я могу быть один, а могу быть частью команды. Жизнь моя показывает, что возле меня всегда кто-нибудь да собирается, — я компанейский. Поэтому старался быть дружелюбным и не быть крысой, собирая за спиной коалиции. Я хотел попробовать пройти это шоу честно.

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— «Выживалити-2» снимается в Карачаево-Черкесии. Вам знакомы эти места? Вы уже бывали на Домбае?

— Я бывал в Минеральных Водах. В принципе эти места мне знакомы, но не так хорошо, как Армения и Грузия.

— Вы идете на шоу за победой или за участием? Что важнее — обойти соперников или испытать себя на прочность?

— Важнее для меня — испытать себя на прочность. Я смотрел первый сезон «Выживалити» и думал, вот это шоу, вот это трэш! И для меня это была в первую очередь проверка себя. Насколько я гибок могу быть в этом реалити.

— Чего вы больше всего боитесь?

— Да я вообще ничего не боюсь, на самом деле. Пуганый я, поэтому не боязливый. Но «жим-жим» иногда есть.

— Какие задачи вам кажутся легковыполнимыми?

— Я шустрый, юркий. Все, что связано с какими-то подвижными, быстрыми делами — куда-нибудь пробраться, вскарабкаться, спрыгнуть, пролезть, — это моя сила.

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— Как вы готовились к шоу? Были ли какие-то специальные тренировки, диеты, сессии с психологом?

— Я очень хотел подготовить себя, свой организм. У меня был план, но все рухнуло, потому что на меня навалилась куча работы. Психологов я не люблю, ни разу с ними не консультировался. Вообще я занимаюсь спортом: боксом, на велике катаюсь. Но в подготовительный период перед «Выживалити», который я себе выделил, у меня появилась работа и куча перелетов. На шоу я приехал ослабленный, к сожалению.

— Вы уже продумали свою стратегию поведения? Будете дружить или действовать самостоятельно? Как будете реагировать, если начнут «дружить» против вас?

— Ой, когда дружат против меня, это плохо кончается для всех них. А стратегия у меня спокойная. Как корабль поплывет — а назвали мы его хорошо.

— Вы азартный человек? Вас легко взять «на слабо»?

— Очень легко! Я обожаю спорить, люблю азартные игры. «Слабо» это то, чем меня можно зацепить, всегда ведусь на это.

— Вы командный игрок или одиночка?

— Я могу действовать в команде, но и ни капельки не обломаюсь, если буду действовать один. Одному даже иногда легче.

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— «Выживалити» — это игра для взрослых. А в какие игры вы играли в детстве?

— В казаков-разбойников, в хоккей, в прятки... В вампира играли на стройке! Это такая игра: вот ты вампир, если ты касаешься другого — вот вас уже два вампира, и выигрывает последний человек, которого не «укусили».

— В интервью участников вы признались, что жена, актриса Александра Головина, вам сказала: «Не возвращайся без победы!» Это серьезная мотивация?

— Конечно, серьезная! Жена сказала победить — значит, нужно побеждать.

— По всем вашим недавним интервью вообще видно, что вы очень любите супругу и радуетесь, когда получается удовлетворить ее прихоти, делать, как она хочет. Вы настолько послушный муж и никогда не бунтуете?

— Ну как же не бунтую, еще как! И не такой-то я простой человек на самом деле. Но я взрослею, понимаю, что всегда нужно находить компромисс. И считаю, что с девушками, а тем более с женами — спорить бессмысленно. В любом случае ты проиграешь в этой битве.

— Вы советуетесь с женой по поводу проектов, которые вам предлагают? А сами даете советы?

— Да, конечно, советуюсь. Жена мне дает советы, я ей — у нас творческая семья, поэтому делимся опытом. Не всегда он правильный, но мы разговариваем и решаем все всегда вместе.

close Супруги, актеры Александр Головин и Александра Головина, 2024 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости

— Вы начали карьеру модели в 9 лет, а актерскую — в 12. Был ли момент кризиса, когда из ребенка-актера вы превратились во взрослого?

— У меня не было каких-то кризисных моментов. Как-то вот я работаю — да и работаю. Может быть, не всегда громкие проекты, но работаю всегда. Присутствуют в моей жизни и спектакли, и кино, и сериалы, поэтому я в процессе, на мелочи не отвлекаюсь. Стараюсь заниматься собой и делать себя лучше.

— Можете назвать свою самую любимую роль?

— Как же я могу назвать самую любимую роль? Это как дети. Нельзя сказать, кто из них любимее. В каждый проект я отдавал частичку себя, своей души, своего сердца. И все проекты, в которых я работал, считаю любимыми.