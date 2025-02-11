Актриса Елена Цорн остается в присвоенной мошенниками квартире

Квартира обманутой по схеме Ларисы Долиной актрисы Елены Цорн находится в долевой собственности. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Сейчас у недвижимости в московском районе Хамовники два хозяина, уточняет издание — жилье поделено на доли. Рыночная стоимость такой квартиры может составлять 70 миллионов рублей.

По предварительным данным, Цорн вынудили подписать договор пожизненной ренты, по которому мошенники полностью смогут завладеть недвижимостью после кончины актрисы. Документы артистка переписала на следующий день после того, как с ней закончили общаться мошенники.

82-летняя Цорн остается в присвоенной мошенниками квартире. Соседи рассказали журналистам, что женщина ведет замкнутый образ жизни, ее иногда навещают знакомые, но не дети и внуки. Недавно к Цорн приходили сотрудники полиции.

О том, что Цорн заставили подписать мошеннический договор о собственности, стало известно 11 февраля. Аналогичным образом в 2024 году пострадала певица Лариса Долина, которая сейчас пытается оспорить продажу квартиры.

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