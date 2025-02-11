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В Москве прошла премьера криминальной драмы «Рэкетир. Новые времена»

В кинотеатре «Иллюзион» прошла премьера фильма Акана Сатаева
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Ray of Sun Pictures

Премьера криминальной драмы «Рэкетир. Новые времена» с участием Саята Исембаева, Андрея Мерзликина и боксера Дениса Лебедева прошла в столичном кинотеатре «Иллюзион». Картину представили члены съемочной группы, в том числе режиссер Акан Сатаев и исполнитель главной роли Саят Исембаев.

На премьере побывали российский кинорежиссер и актер Петр Буслов с дочерью, боксеры Александр Поветкин и Андрей Курнявка, режиссер Алексей Петрухин с супругой, актрисой Анной Чуриной, актеры Максим Дрозд, Максим Битюков и Антон Кукушкин, актриса Анна Калашникова, «II Вице-Мисс Россия-2023» Любовь Хохолова и другие гости.

Фильм «Рэкетир» сравнивают с российскими картинами о криминальном мире — сериалом «Бригада» и фильмом «Бумер». В последнем, режиссером которой выступил Петр Буслов, снимался Андрей Мерзликин, сыгравший одну из главных ролей в фильме «Рэкетир. Новые времена».

– Наш фильм обращен ко всем людям, которые любят кино. К зрителям, которые любят после просмотра фильма поразмыслить об увиденном, – рассказал режиссер. – Несмотря на то, что это криминальная драма, в ее основе лежат общечеловеческие ценности. Да, мы говорим на языке криминала, но о правильных вещах. Поэтому я очень надеюсь, что этот фильм будет полезен зрителям, полезен обществу вне зависимости географии. Данная история будет понятна в любой точке мира.

По сюжету, отсидев срок за убийство заклятого врага, главный герой — бывший боксер Cаян выходит из тюрьмы. На воле его уже ждет сын убитого, давший слово уничтожить Cаяна.

В картине показан большой бизнес, рейдерство, продажные чиновники и силовики.

«Времена новые, а люди те же», — поясняют создатели проекта.

Компания Ray of Sun Pictures выпустит фильм в российский кинопрокат 13 февраля.

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