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«Мечта и невероятное счастье»: Катя Лель — о звании заслуженной артистки

Певица Катя Лель назвала мечтой звание заслуженной артистки России
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Катя Лель в беседе с «Газетой.Ru» назвала мечтой присвоение ей звания заслуженной артистки России. И поблагодарила слушателей за любовь к ее творчеству.

«Я невероятно счастлива, что наш президент любимый отметил званием такого высокого уровня как заслуженная артистка РФ. Это, конечно, мечта. Это безумное счастье для меня в канун тридцатилетия моей творческой деятельности. Я благодарна каждому человеку за любовь к моему творчеству, за то, что вы есть. Жить счастливо во благо людям. Благодарю», — сказала Лель.

11 февраля президент Владимир Путин подписал указ о присвоении Кате Лель (Екатерине Чуприниной) звания «Заслуженная артистка России». В документе говорится, что почетное звание присвоено «артистке-вокалистке» Лель Екатерине Николаевне, а также Хрулевой Елене Владимировне (Елене Ваенге).

Ранее Катя Лель сообщила, что выпустит трек «Делулу» с исполнительницей песни «Сигма бой».

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