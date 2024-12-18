Российский фильм попал в программу крупного европейского фестиваля

Продюсер и художественный руководитель фильма «На этой земле» Алексей Учитель прокомментировал включение картины в программу Международного Роттердамского кинофестиваля. Его цитирует ТАСС.

По словам Учителя, прежде всего, это очень важно для режиссера картины Ренаты Джало.

«Это моя ученица. И то, что ее дебютный фильм покажут на одном из самых крупных мировых кинофестивалей, очень хорошо. Мне кажется, такого давно уже не было. Это хороший знак», — размышляет он.

Дата российского проката фильма пока не названа. Учитель обращает внимание на то, что кино Джало — авторское и имеет своего зрителя.

Картина Джало посвящена легендам о «русских Икарах» — создателях летательных конструкций в виде крыльев, пытавшихся подняться в небо.

В фильме «На этой земле» сыграли Виктория Сняткова, Марина Сняткова, Александр Александров и другие. Российская премьера картины прошла на кинофестивале «Маяк» в Геленджике.

Международный Роттердамский кинофестиваль проводится ежегодно с 1972 года. Новый киносмотр пройдет в Роттердаме с 30 января по 9 февраля 2025 года.

Накануне российский актер Юра Борисов получил новые американские награды за «Анору».

Ранее «Газета.Ru» представила 25 лучших новогодних мультфильмов для семейного просмотра.