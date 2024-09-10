Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дрон ВСУ врезался в дом рэпера Брутто из «Каспийского груза»

В Раменском дрон ВСУ выбил стекла в квартире музыканта Тимура Одилбекова

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в дом, где живет музыкант группы «Каспийский груз» Брутто (настоящее имя Тимур Одилбеков). Об этом он написал у себя в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Какой рассвет красивый. Очень красивое небо, да, ребят?» — говорит он в видео, на котором показывает выбитые взрывной волной окна на балконе в подмосковном Раменском.

Музыкант также продемонстрировал последствия ударов дронов по соседним домам.

По словам Одилбекова, он заехал домой ночью поспать в квартиру, где давно не был, и отправиться дальше по делам. Пострадал ли сам музыкант, неизвестно.

Утром 10 сентября министерство обороны страны сообщило, что ночью системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 144 украинских дрона над регионами РФ. Больше всего беспилотников — 72 — уничтожили в Брянской области. В то же время в небе над Московской областью перехватили 20 аппаратов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в результате атаки дронов на Раменское пострадали четыре человека. Одну женщину в возрасте 46 лет спасти не удалось.

Ранее несколько десятков жителей Раменского эвакуировали в пункты временного размещения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами