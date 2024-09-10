Дрон ВСУ врезался в дом рэпера Брутто из «Каспийского груза»

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в дом, где живет музыкант группы «Каспийский груз» Брутто (настоящее имя Тимур Одилбеков). Об этом он написал у себя в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Какой рассвет красивый. Очень красивое небо, да, ребят?» — говорит он в видео, на котором показывает выбитые взрывной волной окна на балконе в подмосковном Раменском.

Музыкант также продемонстрировал последствия ударов дронов по соседним домам.

По словам Одилбекова, он заехал домой ночью поспать в квартиру, где давно не был, и отправиться дальше по делам. Пострадал ли сам музыкант, неизвестно.

Утром 10 сентября министерство обороны страны сообщило, что ночью системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 144 украинских дрона над регионами РФ. Больше всего беспилотников — 72 — уничтожили в Брянской области. В то же время в небе над Московской областью перехватили 20 аппаратов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в результате атаки дронов на Раменское пострадали четыре человека. Одну женщину в возрасте 46 лет спасти не удалось.

Ранее несколько десятков жителей Раменского эвакуировали в пункты временного размещения.