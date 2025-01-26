Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полиции пришлось усмирять подростков, взбунтовавшихся после отмены концерта в Сочи

Baza: в Сочи подростки устроили беспорядки после отмены концерта блогера Золо

В Сочи более сотни подростков устроили «мини-бунт» при входе на одну из концертных площадок в центре города после отмены выступления блогера, музыканта и тиктокера Ивана Золо (настоящее имя — Иван Золочевский). Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, за час до мероприятия стало известно о его отмене. Недовольные зрители вместо того, чтобы разойтись, пытались попасть внутрь заведения и выбить дверь веткой.

На видео с места происшествия, которое опубликовал «ЧП Сочи» видно, как молодые люди толпятся у входа, мусорят и кричат. В посте уточняется, что концерт отменили после сообщения о минировании здания.

Baza пишет, что в происходящее пришлось вмешаться полицейским и сотрудникам Росгвардии. Несколько подростков правоохранители задержали. Telegram-канал также выяснил, что три дня назад выступление Ивана Золо в Севастополе было сорвано из-за «сообщения о минировании здания».

Ранее активисты из «Русской общины» сорвали концерт группы Otto Dix.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами