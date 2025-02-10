Лоза напомнил о православных заповедях после слов Шаляпина о «сбитом летчике»

Певец Юрий Лоза прокомментировал в беседе с изданием «Абзац» критику Прохора Шаляпина в адрес Ирины Дубцовой.

Лоза считает, что никто не может каким-то образом критиковать, обсуждать или осуждать другого человека. Он напомнил о православной заповеди «не судите, да не судимы будете». Артист привел в пример себя. По заявлению певца, он никого не судит.

«Шаляпин вообще не имеет права кого-то обсуждать, потому что не является ни судьей, ни экспертом, ни каким-то там человеком, к словам которого можно прислушиваться. У него нет соответствующих полномочий», — заявил Лоза.

8 февраля Шаляпин назвал свою экс-подругу и коллегу Ирину Дубцову «сбитым летчиком». Он выразил мнение, что артистка поет «одноразовое фуфло», которое быстро выходит из моды. Исполнитель также признался, что всегда старался говорить о Дубцовой только хорошее, но она первой начала высказываться о нем в негативном ключе.

Прохор Шаляпин и Ирина Дубцова вместе учились в музыкальной школе в Волгограде, где руководителем группы был отец исполнительницы. Знаменитости вместе переехали в Москву и поначалу помогали друг другу. Потом Шаляпин и Дубцова поссорились.

Ранее Погребняк потребовала извинений от Шаляпина за слова о «сбитом летчике».