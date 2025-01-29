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Билан рассказал, как создавал настроение на съемках «Аноры»

Певец Билан заявил, что его трек создавал настроение актерам на съемках фильмы «Анора»
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Журнал «Москвичка»

Певец Дима Билан рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что его песня «Молния» играла на съемках фильма «Анора».

Билан опубликовал видео из соцсетей актера Карен Карагуляна, на котором Юра Борисов танцует под песню.

«Думал, что меня обойдет стороной этот ажиотаж, но нет. Как оказалось, в Нью-Йорке, во время съемок нашумевшего фильма «Анора» мой трек «Молния» создавал настроение актерам и съемочной группе», — поделился артист.

5 января Борисов не получил «Золотой глобус» в номинации «лучший актер второго плана» за роль в фильме «Анора», награда досталась американцу Кирану Калкину за роль в картине «Настоящая боль».

15 января Борисова номинировали на главную кинопремию Британии, присуждаемую Британской академией кино и телевизионных искусств (БАФТА), в категории «Лучший актер второго плана».

23 января Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за драмеди «Анора». Конкуренцию ему составят: Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард НортонБоб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»).

Ранее Бородина сравнила Борисова с Бодровым.

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