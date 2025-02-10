Популярный блогер из Донецка снимется в комедии «Скуф»

Блогер Александр Зубарев исполнит главную роль в российской комедии «Скуф». Об этом сообщает «Лента.ру».

Зубарев предстанет на большом экране в роли мужчины средних лет по имени Аркадий, который привык проводить досуг за алкоголем, телевизором и компьютерными играми. Аркадий решается на кардинальные перемены в жизни, когда узнает, что дочь не пригласила его на свадьбу. Он преображается ради того, чтобы стать достойным своей дочери.

Режиссером картины выступил Алексей Степанов, основатель кинокомпании SoFilm. Сценарий к комедии написал Степанов вместе с Гайком Асатряном, создателем франшизы «Манюня».

Премьера фильма, согласно информации «Ленты.ру», состоится в конце 2025 года.

Блогер Александр Зубарев родился в Донецке, но сейчас проживает в Китае. Он стал популярен в TikTok благодаря смешным роликам о жизни в КНР. Его обзоры на китайские пельмени набрали миллионы просмотров в социальной сети. Также у Зубарева есть аккаунт на стриминговом сервисе Twitch, где у него свыше миллиона подписчиков. В 2024 году блогер женился на девушке по имени Алина, которая младше него на 12 лет.

Ранее сообщалось, что звезда «Кадетства» получил серьезную травму на съемках «Выживалити».