Звезда «Кадетства» получил серьезную травму на съемках «Выживалити»

Актер Головин получил травму руки после падения с лошади на «Выживалити»

Звезда сериала «Кадетство» Александр Головин травмировал руку во время съемок реалити-шоу «Выживалити». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

«Это правда очень жесткое шоу, не думал, что настолько. Думал я все-таки артист, будут какие-то поблажки, водичку, еду тебе принесут, будут лояльнее относиться. Но нет. На «Выживалити» все равны, несмотря на статус и медийность», — рассказал актер о съемках в шоу.

В пресс-службе «Выживалити» сообщили, что Головин получил травму, поскольку упал с лошади во время съемок визиток. Его рука опухла и почти обездвижила. Несмотря на это, уточнили создатели проекта, артист продолжил соревнование.

Также участники «Выживалити» столкнулись с эпидемией желудочной инфекции, из-за которой двоим пришлось покинуть проект. Блогерша Мария Горячева (она же – Маха), олимпийская чемпионка Мария Пасека и экс-жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова провели три дня под капельницей из-за высокой температуры.

Второй сезон реалити-шоу «Выживалити» выйдет 14 февраля на телеканале «Пятница!». Съемки проекта прошли летом в Карачаево-Черкесии.

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