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Чулпан Хаматова о своей первой роли: «Сыграла, трясясь от страха»

Актриса Чулпан Хаматова призналась, что впервые вышла на сцену в 11-м классе
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Чулпан Хаматова рассказала в YouTube-интервью Татьяне Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), что в детстве не занималась актерским мастерством.

По словам Хаматовой, она получила свою первую роль только в 10-11 классе, когда была в лагере. Будущую звезду театра «Современник» утвердили на роль Маленького принца, героя известной сказки Антуана де Сент-Экзюпери.

«И как-то я, трясясь от страха, сыграла этого Маленького принца. Все подходили и говорили: «Как здорово!» Это был мой единственный опыт», — поделилась знаменитость.

После этого, продолжила Хаматова, она начала подготовку к экзаменам в финансовую академию. Актриса готовилась к взрослой жизни, которая, как она считала, точно не должна быть связана с «непонятной и незнакомой профессией артиста».

«И вдруг я перечитываю «Бегущую по волнам» Грина, а там в самом начале, когда главный герой сидит в порту на чемоданах, есть словосочетание: «Несбывшаяся мечта». Мне стало очень плохо и очень страшно. Я поняла, что такое может быть — однажды ты сидишь и понимаешь, что у тебя была мечта, но ты ничего не сделал [ради нее]», — вспомнила актриса.

Затем, заявила Хаматова, она пришла на прослушивание в Казанское театральное училище. Актриса была уверена, что ее не возьмут.

«А мне вместо того, чтобы сказать: «Куда ты, девочка, пришла», — они говорят, что берут. К этому я была вообще не готова...» — отметила артистка.

Ранее Чулпан Хаматова рассказала о самом ужасном воспоминании из детства.

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