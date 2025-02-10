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Чулпан Хаматова о самом ужасном воспоминании из детства: «Поняла, что незачем жить»

Актриса Чулпан Хаматова заявила, что считала школу тюрьмой в детстве
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tekiz/YouTube

Актриса Чулпан Хаматова рассказала в YouTube-интервью Татьяне Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о том, как переживала подростковый период.

«Помню, как однажды шла из школы и рыдала. Я просто поняла, что [школа] — это моя тюрьма, и, кроме учителя по математике, никого нет вокруг. Меня ломают, меня уничтожают и заставляют жить по тем правилам, которые я не хочу принимать. Мне не к кому было обратиться…» — начала артистка.

Хаматова отметила, что в школе всегда «была за бортом» у сверстников, как и две ее подруги. Однажды, продолжила актриса, она пришла домой и выпила таблетки.

«Я поняла, что незачем жить, раз тебя никто вообще не принимает. Хорошо, что мама пришла раньше и промыла мне желудок», — вспомнила знаменитость.

По словам Хаматовой, ей удалось найти много единомышленников только в детском лагере.

«Это очень важно найти свою компанию, найти своих взрослых в возрасте, когда тебе безусловно нужно доказательство, что с тобой все в порядке», — отметила звезда.

После начала специальной военной операции (СВО) на Украине Чулпан Хаматова покинула Россию. 19 января стало известно, что артистка продлила ВНЖ в Латвии. Она призналась, что прибалтийская республика стала ее домом.

Ранее стало известно, что певица Бузова расплакалась из-за мужчин.

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