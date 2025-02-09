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«Валюх, че за фигня?»: Егор Крид о слухах, что довел Карнавал до булимии

Певец Егор Крид опроверг, что довел Валю Карнавал до булимии
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egorkreed/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Егор Крид во время прямой трансляции в Twitch опроверг слухи о том, что довел бывшую возлюбленную, блогершу Валю Карнавал, до булимии.

Карнавал рассказывала, как один из ее экс-возлюбленных осудил ее за съеденную пачку M&M's. Пользователи в интернете подумали, что этим парнем был Крид. Сам певец признался, что удивился этой истории. Лично он не помнит таких эпизодов из их отношений. Как пояснил артист, такое поведение абсолютно на него не похоже. Он написал Карнавал, чтобы уточнить это.

«Я ей написал: «Валюх, что за фигня? Это про меня история про M&M's? Она ответила, что нет. Я подумал, может быть, я с ума сошел, не помню, что предъявлял кому-то за M&M's», — рассказал артист.

Крид считает, что Карнавал выглядит классно в любом весе.

«И вот в тот момент, когда мы снимали «Девочку с картинки», по ее мнению, наверное, у нее был какой-то лишний вес. Но мне кажется, он не делает ее хуже. Она в любом весе выглядит прекрасно. Поэтому хавай M&M's, Валюх, сколько угодно», — заявил певец.

Ранее Валя Карнавал рассказала, что заставило ее повзрослеть.

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