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«Боже упаси! Какой Лотерей?»: Евгений Кулик раскрыл имя сына

Блогер Евгений Кулик заявил, что не называл сына Лотереем
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evgeny_kulik/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер, актер и режиссер Евгений Кулик признался в «Шоу Воли», что не называл сына Лотереем.

«Боже упаси! Какой Лотерей?» — отметил блогер.

Как признался Кулик, он хотел, чтобы сына звали Степаном или Виктором. После рождения ребенка он пошутил, что дал ему имя Лотерей.

«Сейчас, оказывается, в роддоме не дают свидетельство. Нужно идти в МФЦ. Она сходила, возвращается. И вот. Матвей. Жена сама так решила. Вернулась из МФЦ с Матвеем», — поделился артист.

20 января Кулик стал отцом в третий раз. У него появился на свет сын. Артист опубликовал фото с новорожденным на следующий день. Режиссер женат на Регине Гайсиной с 2018 года. Супруга артиста занимается бизнесом по пошиву женской одежды и нижнего белья. В 2020-м бизнесвумен родила дочь Софию, а в 2022-м — сына Федора.

Кулик уточнил, что предлагал жене воспользоваться услугами нянь, но та отказалась.

21 января Кулик признался, что платит за ипотеку 80 тысяч рублей в месяц. Он взял семейную ипотеку со ставкой 6% на 35 лет. По словам артиста, его первоначальный взнос за жилье составлял 14-16 миллионов рублей.

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